Von Laurent Schüssler

Bilder aus dem Alten Rom kommen einem in den Sinn, wo im Kolosseum durch Daumen hoch oder Daumen runter über das Schicksal bemitleidenswerter Gladiatoren entschieden wurde. Ganz so dramatisch fallen die Konsequenzen bei der jährlichen Kaderrevision des „Comité olympique et spor tif luxembourgeois“ (COSL) zwar nicht aus, dennoch ist die alljährlich in der zweiten Januarhälfte anberaumte Pressekonferenz des COSL für viele Sportler mehr als nur eine reine Pflichtübung.



Denn für viele Athleten – vor allem in weniger medienträchtigen Disziplinen – ist die Zugehörigkeit zu einem der beiden Leistungskader des COSL (Elite und Förderung) und die damit verbundene indirekte finanzielle Unterstützung von großer Bedeutung ...