(jan) - Schocknachricht für die Luxemburger Handbike-Mannschaft (LHT): Luciano Fratini und Joël Wagener sind am Sonntag bei einem Rennen in Würzburg (D) verletzt worden. Die beiden Paralympics-Teilnehmer von 2016 wurden nach Angaben des Paralympischen Komitees in einen Unfall mit einem Fahrradfahrer verwickelt.

Demnach hatte der Radfahrer die Strecke überquert, ohne auf die Absperrungen zu achten. Wagener und Fratini waren zu diesem Zeitpunkt mit rund 45 km/h unterwegs und konnten nicht mehr bremsen. Während Fratini mit einigen Hautabschürfungen davon kam, wurde Wagener schwer verletzt. Seine tiefen offenen Wunden mussten in der Klinik chirurgisch versorgt werden. Wie mehrere Würzburger Medien berichten, habe der 44-Jährige sogar einen offenen Bruch am linken Bein erlitten.

Der Radfahrer, der zwischen 30 und 35 Jahre alt sein soll, flüchtete nach dem Zusammenprall, während die Feuerwehr versuchte die Straße schnellstmöglich zu räumen. An Wageners Handbike entstand außerdem ein Schaden von 15 000 Euro.

Schwerer Unfall bei Residenzlauf: Verursacher flüchtig | Unfall während Handbike-Lauf https://t.co/9Zg2v4c0XN — Würzburg lieben! (@wuerzburglieben) 1. Mai 2017