(jot) - Am Mittwoch kommender Woche fällt auf dem außerordentlichen UEFA-Kongress in Athen die Entscheidung, wer Nachfolger des wegen Korruptionsvorwürfen gesperrten Michel Platini und damit neuer Präsident wird.

Der Luxemburger Fußballverband FLF hat noch nicht festgelegt, welchem Kandidaten er seine Stimme geben wird. Die Entscheidung fällt womöglich an diesem Freitag in Florenz, wenn FLF-Präsident Paul Philipp an einem Treffen der Vorsitzenden der europäischen Fußballverbände teilnimmt. FLF-Generalsekretär Joël Wolff erklärte, dass auch die beiden Kandidaten Aleksander Ceferin (SLO/48 Jahre) und Michael van Praag (NL/68 Jahre) anwesend sein werden. Aber auch der Spanier Angel Maria Villar (66 Jahre) - ob er nun anwesend ist oder nicht - wird sicherlich alles daran setzen, damit sein Programm möglichst viele Anhänger findet.



Übereinstimmenden Medienberichten zufolge besitzt Ceferin die besten Chancen, um neuer UEFA-Präsident zu werden. Unter anderem der deutsche und der französische Fußballverband unterstützen den Slowenen, der im Gegensatz zu den amtierenden UEFA-Vizepräsidenten van Praag und Villar für einen Neuanfang stehen würde.