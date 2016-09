(jot) - Der Luxemburger Fußballverband FLF wird bei der UEFA-Präsidentenwahl am Mittwoch in Athen aller Wahrscheinlichkeit nach den Slowenen Aleksander Ceferin unterstützen.



FLF-Präsident Paul Philipp begründet die Wahl: "Stand Dienstagabend werden wir Aleksander Ceferin wählen. Ich denke nicht, dass sich unsere Meinung hier in Athen noch ändert. Michael van Praag ist in meinen Augen zwar ein integrer Mann, den ich schon lange kenne. Er muss sich allerdings den Vorwurf gefallen lassen, dass er als Vizepräsident der UEFA und als ein Mitglied einer dreiköpfigen Arbeitsgruppe die Reform der Champions League, die die kleinen Fußballverbände stark ins Abseits drängt, abgesegnet hat. Dies ist eigentlich ein Skandal."

"Ceferin scheint die große Mehrheit der Nationen hinter sich zu haben"



Der FLF-Vorsitzende hat einen großen Vorteil bei Ceferin erkannt: "Er will sich wie Michel Platini (der mittlerweile gesperrte UEFA-Präsident, Anm. der Red.) besonders für die mittleren und kleinen Verbände einsetzen. Er scheint die große Mehrheit der Nationen hinter sich zu haben. Als UEFA-Präsident müsste er sich jedoch durchsetzen können, da sich die Besetzung des Exekutivkomitees in einer ersten Phase nicht verändern wird."

Aleksander Ceferin (l.) geht als großer Favorit in das Duell mit Michael van Praag.

Foto: AFP

Philipp stört aber auch etwas am Slowenen: "Er hat mir gegenüber erklärt, dass er die Geschäfte der UEFA von Slowenien aus leiten will. Ich sehe dies skeptisch, da er so riskiert, dass die UEFA-Verwaltung in Nyon in seiner Abwesenheit das Sagen hat."