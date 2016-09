(NW) - Beim "UEC Road European Championships U23" in Plumelec gingen am Samstagmorgen sechs junge Luxemburger Teilnehmer (Centrone, Leyder, Petelin, Valvasori, Wirtgen und Geniets) an den Start. Als einziger schaffte es Kevin Geniets unter die Top Ten. Er belegte den achten Platz. Den ersten Platz sicherte sich der Weißrusse Alexandr Riabushenk.