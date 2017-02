(dpa) - Der englische Fußballmeister Leicester City hat sich von seinem Trainer Claudio Ranieri getrennt. Das teilte der Club am Donnerstagabend mit. Leicester reagierte damit auf die prekäre Situation in der Premier League. Nach dem überraschenden Gewinn der Meisterschaft im vergangenen Jahr kämpft der Club als Tabellen-17. gegen den Abstieg. Der 65-jährige Italiener hatte den Verein 2015 übernommen und zum größten Erfolg in dessen 133-jährigen Geschichte geführt.

Ein Nachfolger für Ranieri steht noch nicht fest. Auf das Premier-League-Spiel am Montag gegen den FC Liverpool sollen Craig Shakespeare und Mike Stowell die Mannschaft vorerst vorbereiten. Am Mittwoch hatte Leicester City im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mit 1:2 beim FC Sevilla verloren, besitzt aber noch Chancen auf den Einzug in die nächste Runde.