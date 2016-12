(jg) - Damit hatte wohl niemand gerechnet: 2017 wird es keine Katar-Rundfahrt geben. Dabei sollte das Rennen im kommenden Jahr eigentlich zur Königsklasse WorldTour zählen - eine Überraschung auf die der Radsport-Weltverband UCI wohl gerne verzichtet hätte.

Zwei Zeilen, länger war die Pressemitteilung der UCI nicht, um mitzuteilen, dass man von der Absage der Katar-Rundfahrt in Kenntnis gesetzt worden sei. Auch die Ladies Tour of Qatar wird 2017 nicht zur Austragung gelangen. In der kurzen Mitteilung auf ihrer Website bezog sich die UCI auf eine Benachrichtigung der Organisatoren (ASO), die für die Entscheidung die ausbleibende Unterstützung von Sponsoren genannt hätten.



Die Katar-Rundfahrt der Männer war zur Saison 2017 in die WorldTour hochgestuft worden, ihre 16. Ausgabe war für den Zeitraum vom 6. bis 10. Februar vorgesehen. Die neunte Ladies Tour of Qatar sollte vom 2. bis 5. Februar ausgetragen werden.

WM im Oktober als Auslöser?



Im Oktober dieses Jahres fanden erstmals die Radsport-Weltmeisterschaften in Katar statt. Der Erfolg hielt sich wenig überraschend in Grenzen: Zuschauer suchte man an der Strecke vergebens und die hohen Temperaturen von bis zu 43 Grad Celsius machten den Profis richtig zu schaffen. Die berechtigte Kritik an der Wahl des Austragungsorts blieb dann auch nicht aus.



Ist die Absage der Katar-Rundfahrt nun eine Reaktion auf diese kritischen Stimmen? Und muss ein Rennen der WorldTour nicht finanzielle Garantien bei der UCI hinterlegen, die eben eine solche Absage rund zwei Monate vor dem Renntermin unmöglich machen? Es bleiben noch viele Fragen zu klären. Auch von der ASO selbst liegt bisher noch keine Aussage vor.