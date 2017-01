(pg) - Paukenschlag von Charline Mathias am Samstag bei den Meisterschaften der Großregion in Saarbrücken.



Bei dem ersten Start ihrer Karriere über die 3.000-m-Strecke pulverisierte die Mittelstrecklerin den bis dahin von Martine Nobili mit 9'38"50 gehaltenen nationalen Rekord. Am Ende der 15 Bahnrunden siegte Mathias in 9'29"40 - eine Verbesserung von nicht weniger als 9"10.



Die Olympiateilnehmerin von Rio über 800 m ging das Rennen vorsichtig an (1.000 m in 3'13"), steigerte sich dann progressiv, um in einem furiosen Finale die letzten 1.000 m in 3'05" abzuschließen. „Ich bin ohne Druck gelaufen. Zu Beginn war ich mir nicht sicher, ob ich den ungewohnten Rhythmus halten konnte, schlussendlich verlief das Rennen optimal für mich“, so die CSL-Athletin freudig nach dem Rennen.