(jan) - Der Niederländer Jorik Van Egdorn ist frisch gebackener U23-Weltmeister im Triathlon. Er setzte sich am Donnerstag (Ortszeit) auf der mexikanischen Insel Cozumel über die olympische Distanz in 1.52'39'' vor Manoel Messias aus Brasilien (1.53'00'') und dem Ungarn Bicsak Bence (1.53'02'') durch.

Bob Haller aus Luxemburg kam nach 2.01'51'' als 40. ins Ziel. Zum Verhängnis wurde ihm am Ende die Laufstrecke über 10 km, auf der er im Vergleich zur Spitze rund 8' verlor. Im Schwimmen (1,5 km) und Radfahren (40 km) hatte der 23-Jährige gut in der Zeit gelegen. Insgesamt erreichten lediglich 50 Athleten das Ziel.

Nach dem 17. Platz 2014 in Edmonton (CAN) und Rang zwölf im vergangenen Jahr in Chicago (USA) war der Luxemburger mit großen Ambitionen nach Cozumel gereist.