(ms) - Große Ehre für Riccardo Trillini: Der Italiener in Diensten des HB Käerjeng ist der Top-Kandidat auf den Posten des italienischen Nationaltrainers. Trillini steht ganz oben in der Gunst von Pasquale Loria, der bei den Wahlen am vergangenen Wochenende an die Spitze des italienischen Handballverbandes gewählt wurde.

"Loria und ich sind befreundet und wir hatten bereits vor einiger Zeit, als noch nicht abzusehen war, dass er die Wahl gewinnen würde, über diese Idee geredet", erklärt der Trainer. Nun hat sich dieses Thema bereits in den italienischen Medien verbreitet und man scheint nur noch auf die Zusage Trillinis zu warten.



Doch ist der 51-Jährige überhaupt an dieser Funktion interessiert? "Ja, natürlich hätte ich Lust den Posten des Nationaltrainers meines Heimatlandes zu übernehmen. Zusätzlich steht auch noch der Posten als Technischer Direktor im Raum. Aber im Moment bin ich immer noch Trainer bei Käerjeng und nach der Wahl habe ich bislang noch nicht mit Loria gesprochen."

Doppelfunktion als Möglichkeit



Trillini zieht eventuell eine Doppelfunktion in Erwägung. So könnte der Erfolgsgarant (ein Mal Meister und zwei Mal Pokalsieger mit Käerjeng) weiterhin seinem Job in der Sales-Lentz League nachgehen und zusätzlich die "Squadra Azzurra" als Nationaltrainer betreuen. "Dies wäre natürlich eine interessante Idee, über die man reden müsste. Denn ich würde den HB Käerjeng nur schweren Herzens aufgeben."



Es gibt also noch viel Gesprächsbedarf zwischen allen Parteien. Am Samstag wird Trillini mit dem im Moment im Ausland weilenden Käerjenger Präsidenten Marc Sales eine Unterredung haben. Steine wird der Vorsitzende dem Italiener aber sicherlich nicht in den Weg legen, zumal Trillini noch keinen Vertrag für die kommende Saison bei Käerjeng besitzt.