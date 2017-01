(jot) - Achtungserfolg für Olivier Godart: Der Luxemburger hat am Freitag den Triathlon über die olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) in Doha in einer Gesamtzeit von 1.52'37'' gewonnen.



Der X3M-Athlet verwies Christian Henn (D/2.03'54'') und Joan Pedret (E/2.07'14'') auf die Plätze zwei und drei.