(pf) - C’est assurément l’une des meilleures, sinon LA meilleure performance que le sociétaire du X3M de Mersch a réalisée jusqu’à ce jour dans une compétition de World Cup Sprint. Tôt ce samedi matin, Bob Haller a pris une très bonne cinquième place dans la première des trois demi-finales de la Coupe du monde de Chengdu (CHN).

Rappelons que les 66 concurrents au total avaient été répartis dans trois séries avec 22 participants dont les neuf premiers seulement (ainsi que les 3 meilleurs temps suivants) se qualifiaient pour la finale de demain dimanche.

Si notre champion national, de par son ranking mondial (91e) avait des chances réelles de se retrouver parmi les 30 finalistes, l’on ne s’attendait guère à le voir manifester une présence aussi étonnante qu’en fait il a véritablement démontré en course.

Son parcours de natation (750 mètres en 9’15’’) a été honnête, sans plus (11e à dix secondes des plus forts). Mais sa transition, entre la sortie de l’eau et la prise du vélo, allait s’avérer exemplaire (2e en 45 secondes). De ce fait il rattrapait très rapidement dans la course cycliste (20 km en 27’40’’) les meilleurs nageurs.

Sa deuxième transition, du vélo à la course à pied avec changement de chaussures, était encore une fois parfaitement réussie (5e en 25 secondes) de sorte qu’il attaquait les 5 km décisifs parmi les tout premiers. C’est alors qu’il sortait une surprise de choix aux observateurs : il s’accrochait crânement aux meilleurs coureurs à pied que sont Dimitry Polyanskiy (Russie n°15 mondial), Faldum (Hongrie n° 26) Silva (Portugal n° 29) et Nener (Australie n° 117).

Il accompagnait ces quatre leaders pendant un bon bout de temps et ce n’est qu’au dernier kilomètre qu’il dut lâcher prise, tout en conservant assez de réserves au bout de 15’18’’ pour s’assurer la très méritoire cinquième place.

Mais la fin de course avait été très chaude : seulement sept petites secondes séparaient notre compatriote du 12e classé, le Chinois Zheng Xu !

Si donc Bob Haller s’est surpassé, le second licencié de la FLTri, Stefan Zachaeus, lui, il a déçu: non seulement qu’il a écopé d’une pénalité de 10 secondes, parce qu’il avait sauté trop tôt dans l’eau, mais il a été effacé en course à pied (15’44’’).

En conclusion, Zachaeus n’a terminé que 12e de la deuxième série et ne participera pas à la finale de demain.

Bob Haller portera le n° 14 parmi les 30 finalistes. Sur le papier il pourrait donc briguer une place dans la première moitié de la concurrence.