Für den Triathleten Bob Haller läuft die Vorbereitung auf die Saison 2017 schon fast auf Hochtouren. Einen ersten Trainingsaufenthalt in Fuerteventura hat der derzeit 77. der Weltrangliste bereits hinter sich gebracht, jetzt folgt ein zweiter in der Nähe von Kapstadt in Südafrika. Vor dem Abflug in den Sommer der südlichen Hemisphäre haben wir uns mit dem 23-Jährigen unterhalten.

Bob Haller, werfen wir einen kurzen Blick zurück auf Ihre Saison 2016: In der internationalen Rangliste haben Sie sich weit nach vorne gearbeitet vom 129 ...