(jg) - Wie die Ettelbrücker Etzella verkündete, wird Trainer Jan Enjebo kommende Saison nicht mehr der Trainer des Männerteams sein. Man habe sich in beidseitigem Einvernehmen zu dieser Trennung entschieden, heißt es weiter.



In der Titelgruppe der Total League sind mittlerweile die Hälfte aller Partien absolviert. Etzella rangiert an Position fünf, dies mit einem halben Punkt Rückstand auf T71 und einen Zähler hinter Contern. Coach Enjebo und seine Spieler wollen in den verbleibenden fünf Partien alles dafür tun, damit der Sprung ins Final Four noch gelingt.



Der schwedische Trainer ist in Luxemburg ein alter Bekannter. Vor zwölf Jahren debütierte er im Großherzogtum ... in Ettelbrück. Er holte das Doublé und wechselte nach Düdelingen. Dort ging die Erfolgsserie weiter: Drei Pokalsiege und zwei Meisterschaften sprechen für sich. Im Sommer 2013 kehrte Enjebo zu Etzella zurück. Während mindestens fünf Partien wird er Nelson Delgado und Co. noch coachen.