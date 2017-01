(bob) - Der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Dass dies allerdings nicht nur für Resultate und Überraschungen gilt, musste Bologna am Dienstag erfahren. In einer hart umkämpften Partie hätten die Gäste bei Inter Mailand zwar fast für eine Überraschung gesorgt, vor allem der erste Treffer des Heimteams wird den Fans jedoch wohl noch länger in Erinnerung bleiben.

In der 33.' traf Jeison Murillo nämlich nach einer Ecke per Fallrückzieher zur 1:0-Führung. Bologna kämpfte sich zwar zurück und erzwang die Verlängerung, am Ende setzte sich Inter Mailand dennoch mit 3:2 durch und steht damit im Viertelfinale der Coppa Italia. Nach diesem sehenswerten Treffer hatten sich die " Nerazzurri" das Weiterkommen aber auch verdient.