xxx

Il est... 22h18 à Luxembourg (21h18 à Estoril) lorsque Gilles Muller (33 ans) frappe la première balle de ce quart de finale... nocturne face au Japonais Taro Daniel (24 ans), qui, le premier, s'empare du jeu de service adverse dès le cinquième jeu pour mener 3-2. Mais grâce à un jeu résolument tourné vers l'offensive, «Mulles» refait immédiatement son retard (3-3).

Après avoir laissé filer deux balles de 5-3, le gaucher du Tennis Spora abandonne son service à 5-5, brise sa raquette de rage, se prend un avertissement de l'arbitre de chaise et... perd dans la foulée la première manche 5-7 en 54 minutes.

De 0-2 à 6-2 dans la deuxième manche



En plein doute, l'élève de Benjamin Balleret et Alexandre Lisiecki perd pour la troisième fois du match son jeu de service dès l'entame de la deuxième manche. Irrégulier au possible, Muller passe subitement du pire au... meilleur qui lui permet de renverser la vapeur de 0-2 à... 6-2 et d'ainsi égaliser à une manche partout après 1h24' de match.

Intrinsèquement inférieur au Luxembourgeois, Daniel, pourtant assez à l'aise sur terre battue, craque d'une seule pièce, et la tête de série n°3 d'enfiler neuf jeux d'affilée comme à la parade pour se détacher à 3-0 dans la belle. Désormais souverain dans l'Estàdio Millenium, Gilles Muller n'a plus qu'à tamponner son visa pour le dernier carré du tournoi ATP 250 d'Estoril: 6-3au bout de 1h56' de match.



En demi-finale ce samedi, le n°1 luxembourgeois aura face à lui le Sud-Africain Kevin Anderson (30 ans, ATP 66), spécialiste comme lui des surfaces rapides, et qui fut n°10 mondiale en 2015. Muller et Anderson se partagent équitablement leurs quatre confrontations précédentes: le Sud-Africain a émergé en 2008 à Newport et en 2011 à Paris-Bercy, tandis que le Grand-Ducal s'est imposé en 2011 à Atlanta et en 2015 à Tokyo.



Contre Tommy Haas à Madrid

Le tournoi d'Estoril est encore loin d'être terminé que déjà, avait lieu ce vendredi le tirage au sort du tournoi Masters 1.000 de Madrid (7 - 14 mai). Dans un tableau de 64, soit en 32e de finale, Gilles Muller affrontera au premier tour le vétéran (39 ans!) allemand Tommy Haas, classé 455e mondiale, mais qui bénéficie d'un classement protégé, après une succession de blessures encourues depuis 2015, la dernière étant une déchirure d'un ligament au niveau du pied droit. Haas, qui fut n°... 2 mondial en... 2002, n'a d'ailleurs encore joué que sept matches cette année.

Au rayon des face-à-face entre Muller et Haas, c'est la stricte égalité deux victoires partout: Muller s'imposant en 2008 à l'US Open et 2011 à Wimbledon, après des succès de Haas en 2006 à Delray Beach et en 2012 à Dallas (tournoi Challenger). Cela fait donc pratiquement cinq ans que les deux trentenaires ne se sont plus affrontés.

En cas de victoire, «Mulles» croisera alors la route du n°6 mondial, le géant canadien Milos Raonic (26 ans), qui l'avait dominé en trois manches en début d'année au deuxième tour de l'Open d'Australie.