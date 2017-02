(jg) - Die Tour de France wird 2018 im westfranzösischen Département Vendée gestartet - dann zum insgesamt sechsten Mal in der Geschichte der Frankreich-Rundfahrt. Das hatte Tour-Direktor Christian Prudhomme bereits vor knapp drei Wochen in der Halbzeitpause des Rugby-Spiels Frankreich gegen Schottland verraten.



Nun steht auch fest, wie die ersten Tage der 105. Frankreich-Rundfahrt im Detail aussehen: Der fiktive Start der ersten Etappe wird am berühmten Passage du Gois erfolgen. Diese Straße, die zwischen Noirmoutier-en-l'Ile und Beauvoir-sur-Mer verläuft, ist von den Gezeiten abhängig. Bei Ebbe kann man sie auch mit dem Auto überqueren, bei Flut aber versinkt sie im Meer.

Sprinterfreundlicher Auftakt



Der tatsächliche Start des ersten Abschnitts erfolgt in Noirmoutier-en-l'Ile, bevor sich die Fahrer entlang der Atlantikküste bis nach Fontenay-Le-Comte (195 km) bewegen. Auch der zweite Tourtag wird komplett in der Vendée absolviert: Das Peloton bewegt sich von Mouilleron Saint-Germain in westlicher Richtung nach La Roche-sur-Yon (185 km). Insbesondere die Sprinter werden sich auf diese beiden flachen Etappen freuen.



Am dritten Tourtag verlässt der Tross die Vendée. Dann wartet der erste echte Höhepunkt der 105. Frankreich-Rundfahrt: In Cholet steht ein 35 km langes Teamzeitfahren auf dem Programm. Zuletzt stand diese von vielen Profis gehasste Übung 2015 auf dem Programm: Damals ging es von Vannes nach Plumelec (28 km).



Die vierte Etappe wird in La Baule gestartet, das Ziel ist noch nicht bekannt. Genau wie der Rest der übernächsten Tour de France, wird der Zielort des vierten Teilstücks am 17. Oktober in Paris präsentiert.

Erinnern wir daran, dass der "Grand Départ" 2017 in Düsseldorf (D) erfolgt.

Tour de France 2018 - Die ersten Etappen:



30. Juni: 1. Etappe: Noirmoutier-en-l'Ile - Fontenay-Le-Comte (195 km)

Etape 1 / Stage 1: 🚩 Noirmoutier-En-L'Ïle > Fontenay-Le-Comte 🏁 - 195 Km #TDF2018 pic.twitter.com/ENqSq0vT9w — Le Tour de France (@LeTour) February 28, 2017

1. Juli: 2. Etappe: Mouilleron Saint-Germain - La Roche-sur-Yon (185 km):

Etape 2 / Stage 2: 🚩La Roche-Sur-Yon > Mouilleron-St-Germain 🏁 - 185 Km #TDF2018 pic.twitter.com/EMGN2Igxnl — Le Tour de France (@LeTour) February 28, 2017

2. Juli: 3. Etappe: Cholet - Cholet (Teamzeitfahren, 35 km):

Etape 3 / Stage 3 : 🚩Cholet > Cholet 🏁 - 35 Km

Un CLM par équipe déjà important pour les leaders / A crucial TTT for the GC contenders. pic.twitter.com/IfjRWgPE1z — Le Tour de France (@LeTour) February 28, 2017

3. Juli: 4. Etappe: La Baule - ?



Etape 4 / Stage 4 : 🚩La Baule > ? 🏁 - ???? Km #TDF2018 pic.twitter.com/4b0VQmwlsn — Le Tour de France (@LeTour) February 28, 2017