(jg) - Immer mehr Details zur Streckenführung der Tour de France 2017 werden bekannt: Alles deutet daraufhin, dass der Parcours von Düsseldorf über Verviers und Liège nach Luxemburg führt.



Dass die Frankreich-Rundfahrt im kommenden Sommer zum ersten Mal seit 2006 wieder Luxemburg passiert, ist ein offenes Geheimnis. Die Ankunft der dritten Etappe des bedeutendsten Radrennens der Welt wird am 3. Juli in Esch/Alzette über die Bühne gehen, am 4. Juli soll sich der Tour-Tross dann von Mondorf über Schengen nach Frankreich bewegen.



Belgische Medien berichten am Mittwoch, sich auf Quellen seitens des Tour-Organsisators ASO berufend, dass die Frankreich-Rundfahrt im kommenden Sommer bevor es nach Luxemburg geht, Station in Liège (B) und Verviers (B) macht.

Den Auftakt macht ein 13 km langes Einzelzeitfahren in Düsseldorf, anschließend soll die Entscheidung auf dem zweiten Teilstück im Zentrum von Liège fallen (Massensprint wahrscheinlich), bevor der dritte Abschnitt in Verviers gestartet wird und in Esch/Alzette enden soll.