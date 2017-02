(jan) - T71 Düdelingen muss in der Titelgruppe der Basketballer einen Rückschlag wegstecken. Der ehemalige Meister unterlag am Sonntag mit 89:102 beim Tabellenschlusslicht Sparta Bartringen.

In dem umkämpften Spiel, in dem die Hausherren in jedem Viertel die Nase vorn hatten, war Spartas Reese mit 36 Punkten der unumstrittene Mann des Tages. Bei den Düdelingern machte vor allem Jones mit 30 Zählern auf sich aufmerksam.







Titelgruppe, Resultate und Tabelle

Sparta - T71 102:89

Etzella - Contern - 89:98

Musel Pikes - Amicale 75:83