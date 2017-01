(DW) - Am 16. Spieltag der Total League gab es erneut keine Überraschungen. Alle Favoriten konnten sich behaupten. Etzella darf sich über den Einzug in die Titelgruppe freuen, während Résidence gegen den Abstieg kämpfen wird.



Überraschend eng ging es im Spiel der Musel Pikes gegen Sparta zu. Erst nach Verlängerung behaupteten sich die Gäste von der Mosel mit 89:83. Auch Amicale konnte sich im Spiel gegen Contern nicht deutlich absetzen, durfte aber einen 82:77-Sieg bejubeln.

Eric Jeitz (r.) und Amicale siegten knapp gegen Contern um Manny Atkins.

Foto: Fernand Konnen

Etzella ließ Basket Esch beim 87:67 keine Chance und hat damit einen Platz in der Titelgruppe sicher. Basket Esch liegt nun einen Punkt hinter der Konkurrenz und muss versuchen, diesen an den beiden verbleibenden Spieltagen aufzuholen, um noch in die Titelgruppe einzuziehen.



T71 landete den zu erwartenden Erfolg beim 86:76 gegen Résidence. Die Walferdinger haben somit definitiv keine Chance mehr, in die Titelgruppe einzuziehen.

Im Duell der Tabellenletzten hat sich Arantia mit 78:72 gegen Bascharage durchgesetzt.