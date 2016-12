(jg) - Am Freitagabend stand in der Total League der 13. Spieltag bei den Männern auf dem Programm. Es gab ausschließlich Heimsiege. Die fünf ersten Teams der Tabelle durften allesamt jubeln: Die Musel Pikes, Amicale, Contern, Etzella und Sparta gewannen ihre Partien.

Die Musel Pikes bezwangen am letzten Spieltag vor der kurzen Winterpause Basket Esch in eigener Halle mit 85:67. In einer kampfbetonten Partie waren die Gastgeber über weite Strecken die etwas spielstärkere Mannschaft, obwohl auch sie sicherlich noch Luft nach oben haben. Kox und Co. spielten sich in der Mitte der Partie einen Vorsprung heraus (50:34), den sie danach ohne Probleme über die Zeit brachten und in der Schlussphase noch ausbauen konnten.



In den weiteren Begegnungen des 13. Spieltags in der Total League verließen Sparta, Contern, Etzella und Amicale das Spielfeld als Sieger. Amicale nahm Tabellenschlusslicht Amicale regelrecht auseinander (112:64) und auch Arantia war in Ettelbrück ganz klar unterlagen (47:89). Knapper war der wichtige Heimsieg von Sparta gegen Résidence (84:76), während T71 trotz 29 Punkten von Schumacher in Contern unterlag (70:96).