(bob) - Die Basketballer wissen selbst am besten, wer die hartnäckigsten Luxemburger Verteidiger sind. In den vergangenen Tagen haben die Kapitäne der Erstligisten abgestimmt und jeweils ihre Top Drei der Total League gewählt. Die meisten Stimmen hat Christopher Jones erhalten, der nach seiner Dopingsperre zwar erst kürzlich wieder aufs Parkett durfte, sich in den vergangenen Saisons allerdings einen Namen als Verteidiger machte.



Der Düdelinger landete bei sechs Abstimmern auf dem ersten Rang, alle anderen voteten nicht für den T71-Akteur ...