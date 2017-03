(jan) - Sechs Punkte weniger als Gegner T71 machten die Steinseler Basketballer im vierten Viertel - und trotzdem war der Sieg nicht gefährdet. Mit einer beeindruckenden Vorstellung hat Amicale seine Vormachtstellung in der Total League untermauert. Am Sonntag siegte das Team von Trainer Ken Diederich mit 92:81 und thront nach fünf Spieltagen weiterhin souverän an der Spitze der Titelgruppe.

Auf Seiten der Steinseler erwischten mit Coleman (20 Punkte), McDaniel, Bob Melcher (beide 19) und Picard (18) gleich vier Akteure einen Sahnetag, während T71 den Sprung auf Rang drei verpasste.

Overtime-Krimi



Dort steht weiterhin Contern, das sich bei den Musel Pikes nach einem Overtime-Krimi geschlagen geben musste. Dabei hatte erst ein ganz starkes letztes Viertel (23:15) die Gäste überhaupt in die Verlängerung gerettet. Doch dort hatten die Spieler von der Mosel mit 98:97 das bessere Ende für sich.

Mann des Abends war allerdings Conterns Morgan, der wie schon am Freitag satte 41 Punkte erzielte. Auf der Gegenseite warf Gulley 33 Zähler auf die Anzeigetafel.



Für Bartringen wird es derweil langsam aber sicher eng. Die Sparta-Basketballer haben im Duell mit Etzella am Sonntag den Kürzeren gezogen und ihre Chancen auf eine Teilnahme an den Play-offs weiter verringert.



Beim 88:93 zeigten sich Gindt (29), Reese (25) und Robinson (15) in guter Form, doch von den anderen Akteuren erzielte niemand mehr als sieben Zähler. Bei Etzella hingegen trafen mit McNutt (24), Barden (23), Philippe Gutenkauf (16), Jairo Delgado (14) und Polfer (12) ganze fünf Spieler zweistellig.







Titelgruppe, Resultate und Tabelle



Etzella - Sparta 93:88



Musel Pikes - Contern n.V. 98:97



T71 - Amicale 81:92