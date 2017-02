(DW) - Am dritten Spieltag der Titelgruppe im Basketball sah beim Spiel des Spitzenreiters Amicale beim Zweiten Musel Pikes alles nach einem deutlichen Sieg der Gäste aus. Im dritten Viertel lagen Melcher und Co. bereits mit 20 Punkten in Führung (54:34).

Im Schlussviertel machten die Gastgeber das Spiel zwar nochmal spannend. Amicale rettete die Führung aber schlussendlich über die Zeit. Am Ende stand es 83:75 aus Sicht der Gäste. Mit Picard (11 Punkte), Laurent (17), McDaniel (22) und Coleman (18) erzielten vier Amicale-Akteure eine zweistellige Punktzahl.

Contern hat Etzella mit 98:89 geschlagen. Gleich zu Beginn legten die Gäste in Ettelbrück einen 11:2-Lauf hin, doch Etzella übernahm im zweiten Viertel die Führung. Nach dem Seitenwechsel zogen Birenbaum und Co. dann erneut davon. Doch Contern hatte Probleme, die 13-Punkte-Führung (77:64) im letzten Viertel zu verwalten. Etzella kam drei Minuten vor Schluss auf drei Punkte heran (86:89), doch Contern behielt in der Schlussphase die Nerven.



Für Contern war dies ein sehr wichtiger Erfolg. Lagen beide Mannschaften vor dem dritten Spieltag der Titelgruppe punktgleich auf den Plätzen vier und fünf, so hat Contern nun einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Einzug ins Halbfinale leicht distanziert.

Am Sonntag empfängt Sparta zum Abschluss des Spieltags T71 (17.45 Uhr).



Etzellas Gilles Polfer musste gegen Contern mit Manuel Atkins jr. (r.) eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen.

Foto: Ben Majerus

In der Auf- und Abstiegsgruppe ist Zweitligist Racing der Total League einen Schritt näher gekommen. Beim Erstligavertreter Bascharage feierten Hilger und Co. einen 74:63-Erfolg. Die Kordall Steelers waren einer weiteren Überraschung nah, doch Arantia feierte dann doch noch einen 88:83-Pflichtsieg im Kampf gegen den Abstieg.