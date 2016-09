(jot) - Luxemburg entwickelt sich zu einem wichtigen Standort im weltweiten Tischtennis. Der europäische Verband ETTU hat bereits seit längerem seinen Sitz im Großherzogtum und seit zweieinhalb Jahren trainieren auch einige der weltbesten Nachwuchsspieler in Luxemburg.

Das „China Table Tennis College Europe“, das seit zweieinhalb Jahren in Luxemburg existiert, ermöglicht, dass in regelmäßigen Abständen einige hoch talentierte Nachwuchsspieler in Luxemburg aufschlagen. Der chinesische Verband entsendet Spitzentrainer, während der Luxemburger Tischtennisverband FLTT für die Organisation verantwortlich ist und die Infrastrukturen zur Verfügung stellt.



In diesen Tagen ist es wieder soweit: Die U15-Weltklasse trifft sich seit Montag und noch bis zum kommenden Dienstag im „Institut national des sports“ (INS) in Cents. Geleitet wird das „ITTF Rough Diamonds Training Camp“ von drei renommierten chinesischen Coaches: der ehemalige chinesische Nationaltrainer Li Xiadong, die zehnfache Weltmeisterin Zhang Yining sowie Feng Zhe, ehemaliger Mixed-Vizeweltmeister.



Und sie werden bei ihren Anweisungen von einem TV-Team der „Shanghai Media Group“ gefilmt. Knapp 50 Millionen könnten die Reportage in Fernost sehen.

Bettel macht sich ein Bild vor Ort



Am Mittwochnachmittag machten sich unter anderem Premierminister Xavier Bettel und Sportminister Romain Schneider ein Bild davon, wie professionell die Stars von morgen trainieren.