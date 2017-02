(jan) - „Ich will es als Profi versuchen“, erklärt Luka Mladenovic. Bereits nächste Saison will der Tischtennisspieler vom DT Ettelbrück in Deutschland spielen, am liebsten in der Tischtennishochburg Grenzau, die neben dem namhaften Bundesligisten auch eine vom Abstieg bedrohte Zweitligamannschaft beherbergt.

Sobald Mladenovic die Schule beendet hat, will er der Sportsektion der Luxemburger Armee beitreten. Auch mit DT Düdelingen und dem deutschen Drittligisten Mainz stand der Landesmeister in Kontakt, doch Priorität genießt Grenzau. Damit würde Mladenovic in die Fußstapfen von Gilles Michely treten, der zwischen 2009 und 2012 für die Zugbrücke-Reserve in der zweiten Liga spielte.