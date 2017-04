(DW) - Sarah de Nutte (Weltranglistenposition: 108) hat einen Achtungserfolg in der deutschen Bundesliga erzielt. Zwar verlor ihr Verein TuS Bad Driburg am Doppelspieltag beide Partien, am Sonntag behauptete sich die Luxemburgerin allerdings gegen keine Geringere als die deutsche Meisterin.



Gegen Kristin Silbereisen (55/Kolbermoor) triumphierte de Nutte mit 3:1. Auch gegen Bernadett Balint (151) war die 24-Jährige mit 3:1 überlegen. Am Ende setzte sich Kolbermoor mit 6:3 durch. Bereits am Samstag verlor Bad Driburg mit 0:6 gegen Busenbach. In der Tabelle belegt de Nuttes Mannschaft den siebten Platz.