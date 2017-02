(jan) - Luxemburgs Tischtennisspieler kommen in der Weltrangliste immer weiter nach vorne. Den größten Sprung im Vergleich zum Vormonat machte Luka Mladenovic, der nach seiner Teilnahme an der U21-Europameisterschaft in Sotschi (RUS) um 53 Plätze auf Rang 396 aufgestiegen ist. Im Ranking bei den U21 liegt der Ettelbrücker sogar auf Position 129 (-24). Xia Cheng (337/-19) und Eric Glod (385/-7) kletterten bei den Männern ebenfalls.

Bemerkenswert ist außerdem die Leistung von Mladenovics jüngerem Teamkollegen Eric Thillen, der bei den Männern auf Rang 767 erstmals in der weltweiten Auflistung aufgetaucht ist. Bei der U18 ist er sogar die Nummer 248.

Bei den Frauen verbesserte sich Sarah de Nutte zwar nur um acht Plätze, nähert sich dafür aber den Top 100 immer weiter an. In der am Montag veröffentlichten Rangliste liegt die 24-Jährige an Position 107. Ihre Doppelpartnerin Ni Xia Lian bleibt auf Rang 54 - und ist damit auch mit 53 Jahren noch in der erweiterten Weltspitze vertreten. Tessy Gonderinger (274), Larissa Gales (505) und Sarah Meyer (519) sind ebenfalls gelistet.



Luka Mladenovic nahm kürzlich an der U21-EM teil.

Foto: Christian Kemp