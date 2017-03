(jg) - Auch wenn er im Abschlusszeitfahren mit 41'' Rückstand auf Rohan Dennis (AUS/BMC) nur 45. wurde, hat Nairo Quintana (COL/Movistar) den Tirreno-Adriatico gewonnen. Der Kolumbianer war mit 106'' Vorsprung auf den Australier in die zehn Kilometer kurze Zeitfahrprüfung gestartet und behauptete das Blaue Trikot somit mit einem Vorsprung von 25''. Dennis schob sich seinerseits noch an Thibaut Pinot (F/FDJ/36'') vorbei auf Gesamtrang zwei. Der Franzose belegte Rang 17 im Einzelzeitfahren.



Hinter Dennis, der 11'18'' (53,353 km/h) für die Strecke benötigte, belegte Jos van Emden (NL/LottoNL-Jumbo) mit drei Sekunden Rückstand Rang zwei. Er war nur ganz knapp schneller als der Tagesdritte Michael Hepburn (AUS/Orica).

Jungels nicht ganz vorne dabei



Bob Jungels spielte keine Rolle in der Vergabe um den Tagessieg, dennoch durfte sich der Quick-Step-Profi freuen. Nach sieben Etappen beendet der 24-Jährige den 52. Tirreno-Adriatico im Trikot des besten Nachwuchsfahrers. Als 42. war er am Dienstag 38'' langsamer als Dennis und schob sich somit noch am Kolumbianer Egan Arley Bernal (Androni) vorbei, der 1'21'' einbüßte.

In der Gesamtwertung belegt Jungels letztendlich Rang 14, dies mit einem Rückstand von 2'53'' auf Triumphator Quintana.

Jempy Drucker (BMC) zog sich beim Einzelzeitfahren als 55. (auf 47'') ganz ordentlich aus der Affäre, Ben Gastauer (Ag2r) fuhr auf der letzten Etappe des "Rennens zwischen den Meeren" auf Position 107 (1'16''). In der Schlusswertung belegen die beiden Luxemburger die Ränge 76 (Gastauer auf 39'39'') und 114 (Drucker auf 1.01'21'').