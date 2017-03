(jan/jg) - Der Kolumbianer Fernando Gaviria hat die sechste Etappe des Tirreno-Adriatico (WorldTour) gewonnen. Der Quick-Step-Teamkollege von Bob Jungels siegte am Montag auf dem 168 km langen Teilstück in 4.09'31'' im Sprint vor dem Slowaken Peter Sagan (Bora) und Jasper Stuyven aus Belgien (Trek/beide gleiche Zeit).

Jungels landete mit sechs Sekunden Rückstand auf den Sieger im Hauptfeld auf Rang 38, Jempy Drucker (BMC/gleiche Zeit) schaffte es auf den 32. Platz.



In der Gesamtwertung führt weiterhin Gavirias Landsmann Nairo Quintana (Movistar) vor Thibaut Pinot (F/FDJ/auf 50'') und Rohan Dennis (AUS/BMC/1'06''). Jungels ist 16. (2'56''), Drucker 112. (1.01'15'').



Das abschließende Einzelzeitfahren über 10 km in San Benedetto del Tronto findet am Dienstag statt.

Gastauer gibt Gas



Aus Luxemburger Sicht war Ben Gastauer am Montag der Mann des Tages. Der Profi des Ag2r-Teams attackierte unmittelbar nach dem Start und fand sich schnell in einer achtköpfigen Ausreißergruppe wieder. Der 29-Jährige biss auf die Zähne, ließ alle seine Begleiter stehen und wurde erst 7 km vor dem Ziel vom Peloton gestellt. Insgesamt verbrachte Gastauer 160 km an der Spitze der Etappe! Den Zielstrich überquerte er letztendlich als 107. mit einem Rückstand von 2'14''.