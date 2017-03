26 novembre 1966

Luxembourg – France 0-3

Stendebach, Kuffer, Ewen, Hoffstetter, Konter, Jeitz, Hoffmann, Leonard, Dublin, Schmit et Kirchens sur la route des Tricolores de Jean Djorkaeff et Hervé Revelli. Herbet (8e), H. Revelli (40e) et Lech (41e) avaient inscrit les buts français.