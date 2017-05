(jot) - Fußballer Thierry Steimetz muss seine Karriere beenden. Dem 33-jährigen Franzosen, der zwischen 2008 und 2009 für Grevenmacher sowie zwischen 2012 und 2014 für F91 auflief, wurde der Unterschenkel amputiert. Der Spieler traf die Entscheidung zu dieser folgenschweren Operation, nachdem bei ihm ein bösartiger Tumor in der Wade entdeckt wurde. Die Amputation des betroffenen Unterschenkels bot die größte Chance auf eine vollständige Heilung.



Steimetz ist mittlerweile wieder zu Hause. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Der FC Homburg, bei dem Steimetz noch in dieser Saison unter Vertrag stand, sicherte dem Franzosen volle Unterstützung zu. Sportvorstand Angelo Vaccaro erklärte: "Wir standen in den vergangenen Monaten im ständigen Kontakt zu Thierry und sind alle tief betroffen von dieser Nachricht. So schwer dieser Schritt für ihn und seine Familie auch war, gibt es Thierry die Chance auf ein gesundes Leben – und es gibt nichts Wichtigeres. Wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird und werden ihn auch künftig unterstützen, wann immer er unsere Hilfe benötigt."

Zwei Tore gegen Salzburg erzielt



Beim Offensivspieler wurde bereits 2015 ein gutartiger Tumor aus der Wade entfernt. Steimetz setzte seine Karriere danach zunächst fort – bis er im Herbst des vergangenen Jahres erneut Schmerzen an jener Stelle verspürte.



Steimetz sorgte in Luxemburg für Furore, als er in der Saison 2012/2013 mit F91 Red Bull Salzburg in der Champions-League-Qualifikation ausschaltete. Steimetz erzielte damals zwei Tore.