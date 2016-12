(bob) - Im ersten Testspiel gegen die Niederlande kassierte Luxemburg am Mittwochabend eine 18:23-Niederlage in Düdelingen. In der Partie, die für die FLH-Auswahl als Vorbereitung auf die anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Georgien und Italien zu Beginn des neuen Jahres dienen sollte, konnten die Gastgeber zwar lange dagegen halten, am Ende fiel das Ergebnis dennoch recht deutlich aus.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Luxemburger kein Mittel mehr gegen die starken Griechen. Doch bereits am Donnerstag kann sich das Team von Trainer Adrian Stot revanchieren. Um 10.30 Uhr trifft die Handball-Nationalmannschaft erneut in Düdelingen auf Griechenland.