(bob) - Die Luxemburger Fußballnationalmannschaft testet am 21. März in Ettelbrück. Vier Tage vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Frankreich treffen Jans und Co. auf den belgischen Erstligisten Standard.

Die Mannschaft von Trainer Aleksandar Jankovic belegt nach 26 Spieltagen den neunten Rang. Aufgrund der Länderspielpause wird der Club jedoch voraussichtlich nicht mit dem besten Team nach Luxemburg reisen. Die Partie findet um 19 Uhr statt.