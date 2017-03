(jan) - Am Dienstag, 28. März, testet Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft ab 20 Uhr gegen die Kapverden. Karten für die Begegnung im Hesperinger Stade Alphonse Theis gibt es ab diesem Mittwoch.



Wie die FLF am Montag mitteilte, sind die Stehplatzkarten (zehn Euro) in den Reiseagenturen von Voyages Emile Weber in Kirchberg, Luxemburg-Stadt, Grevenmacher, Esch/Alzette, Mersch und Canach erhältlich. Zudem kann man Karten in der "Réidener Spënnchen" in Redingen und in der Buchhandlung "Libo" in Wiltz kaufen. Tickets für die Tribüne (15 Euro) gibt es nur am Sitz der FLF in Monnerich.