(kev) - Vor dem WM-Qualifikationsspiel in den Niederlanden, das am Freitag, den 9. Juni, in Rotterdam ausgetragen wird, bestreitet die Luxemburger Nationalmannschaft am Pfingstsonntag (4. Juni) ein Testländerspiel gegen Albanien. Der Anstoß erfolgt um 18 Uhr. Der Austragungsort ist noch nicht bekannt.

Im vergangenen Jahr unterlag die Auswahl von Nationaltrainer Luc Holtz den Albanern mit 0:2. Anschließend gewann Luxemburg die Partie allerdings am Grünen Tisch mit 3:0, da der gesperrte Ergys Kaçe bei Albanien zum Einsatz gekommen war.