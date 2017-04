(jan) - Sicherlich, vor dem großen Spiel musste Gilles Muller (Weltranglistenposition: 28) erst einmal die erste Runde überstehen. Doch das tat der Luxemburger Tennisprofi am Dienstag mit Bravour. Zum Auftakt des ATP-Turniers von Monte-Carlo (Sandplatz, 4,27 Millionen Euro) fegte der 33-Jährige den Spanier Tommy Robredo (300) mit 6:2, 6:2 vom Feld.

Schläger hoch: Andy Murray startet gegen Gilles Muller ins Turnier.

Foto: Reuters

Nun wartet Andy Murray (1), der als topgesetzter Spieler in der ersten Runde ein Freilos hatte. Gegen den 29 Jahre alten Briten hat Muller in den bisherigen fünf Duellen noch nie gewonnen. Immerhin: 2015 zwang Murray den Luxemburger in London in einem umkämpften Match erst nach fast zwei Stunden mit 3:6, 7:6 (7:2), 6:4 in die Knie - allerdings auf Rasen.

Das Match in Monaco findet voraussichtlich am Mittwoch statt.