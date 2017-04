(jg) - Mandy Minella hat die erste Hürde genommen: Beim WTA-Turnier in Monterrey (MEX) steht die Weltranglisten-68. in der zweiten Runde. Die beste Luxemburger Tennisspielerin behauptete sich zum Auftakt in zwei Sätzen gegen die Bulgarin Elitsa Kostova (141). Nach 1.32' durfte Minella jubeln. Mit 7:6 (7:3), 6:3 zog die 31-Jährige ins Achtelfinale ein.



Minella startete etwas holprig in ihr insgesamt zweites Duell mit Kostova (2009 siegte sie in Poitiers gegen due Bulgarin): Schnell lag sie mit 0:2 und 1:3 zurück, ehe sie ihren Rückstand wettmachte und sich die beiden Spielerinnen anschließend bei eigenem Aufschlag keine Blöße mehr gaben. Die Entscheidung musste im Tiebreak fallen. Minella behielt die Nerven (7:3) und besserte ihre Tiebreak-Biklanz im Jahr 2017 auf 4:1 aus.

Minella stark bei erstem Aufschlag



Die Rechtshänderin übernahm in Durchgang zwei sofort die Kontrolle: Über 2:0 setzte sie sich auf 4:1 ab und beendete das Match nach einer grundsoliden Vorstellung mit 6:3. Vor allem mit der Quote des ersten Durchgangs wird Minella sehr zufrieden sein: Kam dieser nämlich, machte sie zu 79 Prozent auch den Punkt (zum Vergleich: Kostova 49 Prozent).



Im Achtelfinale des mit 250 000 US-Dollar dotierten Hartplatzturniers wartet nun eine ganz besondere Herausforderung auf die Spielerin von Tennis Spora. Minella trifft nämlich auf die Weltranglistenerste Angelique Kerber (D). Die 29-jährige Nummer eins der Welt siegte in der ersten Runde gegen die 36-jährige Altmeisterin Francesca Schiavone (152). Gegen die ehemalige French-Open-Gewinnerin behauptete sich Kerber letztendlich mühsam in drei Sätzen mit 4:6, 6:0, 6:4.

Kerber 2017 nicht souverän



"Es war nicht einfach, im ersten Satz den Rhythmus zu finden, denn Francesca hat sehr gut gespielt", sagte Kerber, die sich ab dem zweiten Durchgang deutlich steigerte: "Ich bin froh, dass ich weiter positiv gedacht habe." Die Kielerin steht zwar auf Rang eins des Rankings, doch die zweimalige Grand-Slam-Siegerin (Australian Open und US Open 2016) überzeugte in den vergangenen Wochen recht wenig. Zuletzt scheiterte sich in Miami im Viertelfinale an Venus Williams (USA/10). Zudem musste sie auch bereits jeweils zwei Niederlagen gegen Elina Svitolina (UKR/13) und gegen Daria Kasatkina (RUS/42) hinnehmen. Auch gegen Elena Vesnina (RUS/14) und gegen Coco Vandweghe (USA/22) hat Kerber im Jahr 2017 bereits verloren.



Ob Minella für die achte Saison-Niederlage von Kerber sorgen kann?