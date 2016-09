(jot) - Attraktive Aufgabe für Mandy Minella: Die Rechtshänderin (Weltranglistenposition: 110) trifft in der ersten Runde des Hauptfelds beim WTA-Turnier in Québec City (CAN/226 750 US-Dollar/Teppich) auf die an Nummer eins gesetzte Lokalmatadorin Eugenie Bouchard (39).



Wann die Begegnung ausgetragen wird, steht noch nicht fest. Es wird das erste Duell beider Spielerinnen auf der WTA-Tour sein.