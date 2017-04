(jot) - Aus dem Luxemburger Tennis gibt es weiter positive Nachrichten: Gilles Muller wird in der am Montag veröffentlichten Weltrangliste auf Position 27 geführt. Dies ist das beste Ranking seiner Karriere. Vor zwei Wochen lag er noch auf Rang 29. Der 33-jährige Linkshänder pausiert in den beiden kommenden Wochen. Weltranglistenerster bleibt der Brite Andy Murray mit großem Vorsprung auf Novak Djokovic aus Serbien.



Mandy Minella machte einen großen Sprung nach vorne und wird nun auf Position 68 geführt. Vor zwei Wochen stand sie noch auf Platz 74. Vor viereinhalb Jahren hatte sie ihre beste Weltranglistenposition mit Rang 66 inne.



Minella winkt Duell mit Kerber



Minella schlägt in dieser Woche beim WTA-Hartplatzturnier in Monterrey (MEX/250 000 US-Dollar) auf. In der ersten Runde geht es gegen Elitsa Kostova aus Bulgarien (149). In der zweiten Runde würde aller Voraussicht nach die deutsche Weltranglistenerste Angelique Kerber warten, die zum Auftakt auf die italienische Wildcard-Inhaberin Francesca Schiavone (152) trifft.

Die erst 16-jährige Eléonora Molinaro arbeitet sich auch weiter nach vorne. Sie weist an diesem Montag erneut ihr bestes Ranking auf: Platz 865. Vor zwei Wochen stand sie noch auf Platz 901. Die Rechtshänderin schlägt in dieser Woche beim ITF-Hartplatzturnier in Dijon (15 000 US-Dollar) auf. In der ersten Runde geht es gegen die Französin Mathilde Armitano (1 112), die sich ebenfalls durch die Qualifikation gekämpft hat.