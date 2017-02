(DW) - Gilles Muller (Weltranglistenposition: 28) hat ohne Probleme die zweite Runde beim ATP-Turnier in Rotterdam (1,85 Millionen Euro) erreicht.



Gegen den Lokalmatadoren Tallon Griekspoor (315) setzte sich Luxemburgs bester Tennisspieler mit 6:3, 6:2 durch. Muller dominierte die Partie nach Belieben, sein Kontrahent wirkte teils überfordert. Vor allem zu Beginn musste sich der 20-jährige Niederländer, der eine Wildcard für das Turnier erhielt und erstmals auf der ATP-Tour in einem Hauptfeld stand, an das Niveau des 33-jährigen Mullers gewöhnen. Als der Routinier im ersten Satz mit 3:0 in Führung lag, war gewusst, in welche Richtung es gehen würde.

Lediglich beim Stand von 5:1 im zweiten Satz hatte Muller leichte Probleme, musste er doch zwei Breakbälle abwehren. Nach 55 Minuten verwandelte er dann aber seinen ersten Matchball.



In der zweiten Runde trifft Muller auf den Sieger der Partie zwischen Stefanos Tsitsipas (GR/205) und Jo-Wilfried Tsonga (F/14).