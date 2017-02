(jot) - Gilles Muller egalisierte in der am Montag veröffentlichten Weltrangliste sein bestes Ranking. Der 33-Jährige springt nach seinem Viertelfinaleinzug in Sofia von Rang 29 auf Platz 28.

Muller weist 1 370 Punkte auf. Ein weiterer Sprung nach oben scheint möglich: Der Weltranglisten-24., Gilles Simon aus Frankreich, weist nur 100 Punkte mehr als "Mulles" auf. Weltranglistenerster bleibt Andy Murray.



In dieser Woche tritt Muller beim ATP-Hallenturnier in Rotterdam (1,85 Millionen Euro) an. In der ersten Runde geht es gegen den 20 Jahre alten Tallon Griekspoor (317) aus den Niederlanden, der dank einer Wildcard im Hauptfeld steht.

Minella nun 79.



Mandy Minella verliert einen Platz und liegt mittlerweile auf Rang 79. Die 31-Jährige pausiert in dieser wie in der vergangenen Woche, nachdem sie bislang im Jahr 2017 stark aufgespielt hat. Eléonora Molinaro ist nun 1 020., nachdem sie in der Vorwoche 1 019. war.



Ganz oben thront weiter Australian-Open-Siegerin Serena Williams (USA).