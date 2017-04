(DW) - Tennisspielerin Mandy Minella ist beim WTA-Hartplatzturnier im mexikanischen Monterrey (250 000 US-Dollar) in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Weltranglisten-68. stand keiner Geringeren als der Nummer eins Angelique Kerber gegenüber.

Die Deutsche benötigte nicht mal eine ganze Stunde (59'), um Minella aus dem Turnier zu werfen. Am Ende war Kerber der 31-jährigen Luxemburgerin mit 6:1, 6:3 überlegen.

Minella schaffte es dabei nicht, sich eine Breakchance herauszuspielen, während Kerber deren vier von fünf nutzte. Nachdem Kerber im ersten Satz (28') mit 2:1 führte, holte sie die darauffolgenden vier Punkte zum Satzsieg.

Im zweiten Satz schaffte Kerber das Break zum 3:1 und ließ sich den Sieg fortan nicht mehr nehmen.

In der kommenden Woche tritt Minella in Bogota (COL) bei den Claro Open Colsanitas (226 750 US-Dollar) an.