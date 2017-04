(dat) - 7:5 und 6:3 lautete das Resultat zugunsten der Serben, die in Runde zwei auf die topgesetzten Henri Kontinen (FIN) und John Peers (AUS) treffen.



Am Dienstag startet Muller (Weltranglistenposition: 27) dann in den Einzelwettbewerb, dies gegen Tommy Robredo (300). Der Spanier war 2016 wegen einer Verletzung und einer Operation am rechten Ellbogen lange ausgefallen. Sein bestes Ranking hatte der 34-Jährige Ende August 2006 mit Position 5 inne.

In Runde zwei wartet Spitzenreiter Andy Murray (GB), der zum Auftakt ein Freilos hat, auf den Gewinner.