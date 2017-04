(jan) - Zum Auftakt der Sandplatzsaison bekommt es Gilles Muller beim ATP-Turnier von Monte-Carlo (4,27 Millionen Euro) mit einem wahren Tennisstar zu tun. In der ersten Runde der Doppelkonkurrenz trifft der Luxemburger am Ostermontag an der Seite des Franzosen Gilles Simon auf den Weltranglistenzweiten Novak Djokovic und dessen serbischen Landsmann Viktor Troicki. Das Match ist das dritte Spiel nach 11 Uhr.



Im Einzel trifft Muller (Weltranglistenposition: 27) voraussichtlich am Dienstag auf den Spanier Tommy Robredo, der nach langer Verletzungspause bis auf Rang 385 des Rankings abgerutscht ist. In Runde zwei könnte Spitzenreiter Andy Murray (GB) warten, der zum Auftakt ein Freilos hat.