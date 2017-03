(jan) - Es hat schon etwas, wenn man unter den besten 32 Tennisspielern der Welt steht. Das bemerkt Gilles Muller (Weltranglistenposition: 29) nicht erst dieser Tage. Doch auch beim ATP-Turnier von Miami (7,9 Millionen US-Dollar) profitiert der Luxemburger von seinem hohen Ranking.

Während die meisten Akteure bereits am Mittwoch ins Turniergeschehen einsteigen, steht der 33-Jährige als 24. der Setzliste dank eines Freiloses bereits in der zweiten Runde. Anschließend wartet der Sieger aus dem Duell zwischen Andreas Seppi (I/80) und einem noch unbekannten Qualifikanten. In Miami topgesetzt sind der Schweizer Stan Wawrinka (3) und Kei Nishikori (4) aus Japan, der Muller in Indian Wells (USA) deutlich bezwungen hatte.

Mandy Minella (74) hingegen ist in Florida von Anfang an auf dem Court. Sie trifft voraussichtlich am Mittwoch auf die Tschechin Kristyna Pliskova (52).

Bye beautiful Indian Wells it was a pleasure to play @bnpparibasopen. Next tournament -> Miami 🎉✈️ #luxembourg #orthomolsport #oakleywomen #wilsontennis A post shared by Mandy Minella (@mandyminella) on Mar 13, 2017 at 3:14pm PDT