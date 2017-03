(sid/müs) - Nachdem Gilles Muller beim ATP Masters im kalifornischen Indian Wells im Einzel gegen den Weltranglistenfünften Kei Nishikori aus Japan mit 2:6 und 2:6 ausgeschieden ist, ist er im Doppel noch im Rennen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag setzte sich der Weltranglisten-28. gemeinsam mit dem Amerikaner Sam Querrey (26) mit 6:7 (2:7), 6:3, 10:6 gegen Henri Kontinen (FIN) und John Peers (AUS) durch. Im Halbfinale wird das Duo nun auf Raven Klaasen (AFS) und Rjeev Ram treffen (USA).



Im Einzelwettbewerb ist Titelverteidiger Novak Djokovic in Indian Wells an Nick Kyrgios gescheitert. Australian-Open-Champion Roger Federer entschied das "ewige" Duell gegen Rafael Nadal für sich.

Nach 19 Siegen in Folge in Indian Wells musste sich der Serbe Djokovic am Donnerstag im Achtelfinale dem Australier Kyrgios mit 4:6, 6:7 (3:7) geschlagen geben. "Die Serie hier war unglaublich, darauf bin ich stolz. Eines Tages musste sie enden", sagte der "Djoker", der das "fünfte Major" zuletzt drei Mal hintereinander gewonnen hatte.



Es ist schön zu zeigen, dass das keine Eintagsfliege war.

Kyrgios setzte damit seinen Höhenflug fort und feierte seinen zweiten Erfolg nacheinander gegen Djokovic. Zuletzt hatte er den Weltranglistenzweiten in Acapulco/Mexiko bezwungen. "Es ist schön zu zeigen, dass das keine Eintagsfliege war. Es fühlt sich gut an", sagte der Weltranglisten-16., der im Viertelfinale auf den Schweizer Roger Federer trifft.

Der 18-malige Grand-Slam-Gewinner, der beim zurückliegenden Aufeinandertreffen mit Nadal im Finale von Melbourne in einem Fünf-Satz-Krimi noch harten Widerstand brechen musste, zog dieses Mal mühelos in die Runde der letzten Acht ein. Der 35-Jährige benötigte im 36. Duell mit Nadal nur 69 Minuten, ehe er die Partie mit 6:2, 6:3 für sich entschieden hatte.

"In Melbourne war es ein enges Match. Ich hatte gute Siegchancen. Heute aber nicht. Er war einfach besser", gestand Nadal ein, der seine 13. Niederlage gegen Federer kassierte. "Ich wollte rausgehen und so spielen wie in Australien. Dass es so klappt, hätte ich vorher aber nicht gedacht", meinte Federer.