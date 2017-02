(jan) - Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 1 016) steht in der zweiten Runde des ITF-Turniers von Antalya (TUR, 15 000 US-Dollar). Nachdem die Luxemburgerin die Qualifikation überstanden hatte, besiegte sie im Hauptfeld am Dienstag die türkische Wildcard-Spielerin Seven Oral (nicht gelistet), die beim Stand von 0:6, 0:4 nach einer Dreiviertelstunde aufgeben musste.

Doch ausruhen kann sich Molinaro noch nicht: Gegen 11 Uhr Luxemburger Zeit tritt die 16-Jährige im Doppel mit der Russin Anna Iakovleva gegen deren Landsfrauen Anastasia Frolova und Alena Tarasova an. Die Gegnerinnen sind an Position drei gesetzt.