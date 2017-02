(LW) - Die Luxemburger Tennis-Nationalmannschaft wird im April ohne Gilles Muller im Davis-Cup gegen Bulgarien antreten. Muller wird wegen seines umfangreichen Programms, das ihn nach dem Turnier kommende Woche in Dubai in die USA führen wird, auf die Teilnahme in Bulgarien zu verzichten.

"Ich habe bis dahin fast fünf Wochen am Stück gespielt (Dubai, Indian Wells und Miami)", erklärt der 33-jährige Luxemburger. "Daher ziehe ich es vor, mich nach dieser Tournee auszuruhen, um für die Turniere auf Sand frisch zu sein. Ich werde mit dem Turnier in Monte Carlo beginnen. Das ist eine Entscheidung für das Jahr 2017."

Muller will seiner professionellen Tenniskarriere den Vorrang geben. Allerdings betonte er, dass diese Entscheidung nur eine Momentaufnahme sei und er in Zukunft noch mit dem Davis-Cup-Team spielen könnte.

Die Nationalmannschaft wird vom 5. bis 8. April auf den Freiluft-Hartplätzen im bulgarischen Sozopol um den Wiederaufstieg in die Europa-/Afrikazone II kämpfen.



Muller trifft auf Kohlschreiber



Muller (Weltranglistenposition: 27) tritt in der kommenden Woche beim ATP-Hartplatzturnier in Dubai (2 858 530 US-Dollar) an und bekommt es in der ersten Runde mit einem schweren Gegner zu tun. Der an Nummer acht gesetzte 33-Jährige trifft nämlich in der ersten Runde auf Philipp Kohlschreiber (D/32). Bei bisher zwei Aufeinandertreffen war der Deutsche stets überlegen.