(DH) - Gilles Muller (33 ans, ATP 28, tête de série n°3) va tenter ce dimanche d'accrocher un deuxième titre sur le circuit ATP après son succès à Sydney, le 14 janvier, face au Britannique Daniel Evans.

A Estoril (ATP 250 / Portugal), sur une terre battue que le Luxembourgeois apprécie peu, il a écarté, samedi en demi-finale, le Sud-Africain Kevin Anderson (30 ans, ATP 66) en deux manches: 7-5, 6-4, en 1h38' de jeu.

En finale, ce dimanche, Mulles rencontrera l'Espagnol Pablo Carreno Busta (25 ans, ATP 21) qui a disposé de son compatriote David Ferrer (31). Le vétéran de 35 ans a été battu 3-6, 3-6. L'Asturien, tête de série n°1 de l'épreuve, s'était aussi hissé en finale l'an dernier.

«Je savais qu'Anderson était un grand serveur et je me suis préparé en conséquence», a déclaré Muller après le match au cours duquel le 28e joueur du classement mondial a sauvé quatre balles de break et réalisé onze aces contre huit pour Anderson.

Si le Luxembourgeois a dû attendre le onzième jeu de la première manche pour breaker le Sud-Africain, c'est dès l'entame de la seconde manche qu'il a fait la différence.



Un succès en Australie, une défaite à Estoril

En vue de la finale, il échangé quelques mots au sujet de son adversaire, Carreno Busta, qu'il avait battu lors de son entrée dans l'Australian Open 2015 mais qui avait pris sa revanche quelques mois plus tard, en quart de finale du tournoi... d'Estoril.



«Ce sera difficile. Il a très bien joué cette année, il a remporté de nombreux matches. J'ai joué contre lui il y a deux ans et il s'était imposé en deux sets (2-6, 4-6). Il se sent à l'aise sur ce type de surface.»



C'est la septième finale sur le circuit ATP pour Mulles après Sydney (2017), s-Hertogenbosch (2016), Newport (2016), Atlanta (2012), Los Angeles (2005) et Washington (2004)

A Sydney, Mulles était parvenu, à 33 ans et 250 jours, à accrocher un premier titre à son palmarès quinze ans après ses débuts sur le circuit professionnel.